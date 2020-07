event.trends.2020: Erfolgreicher Auftakt für interessierte „Event-Macher/innen“

So einige der Fragen, welche bei Event.Trends 2020, dem interaktiven Online-Event zwischen Gastronomen, Privat-Veranstalter, Vereinen und Event-Experten am gestrigen Do., 09.07. erörtert wurden.Nach der Begrüßung durch Initiator Jürgen Herb stellte dieser die wirtschaftlichen Auswirkungen der derzeitigen Situation für das Veranstaltungsleben dar.Es folgte ein Update der Corona Maßnahmen samt Überblick der Lockerungen in Bayern für alle Kulturschaffenden und deren Partner.Als Gast begrüßte er u. a. Gabriele Skarda. Sie arbeitete über viele Jahre mit namhaften internationalen Künstlern aus den verschiedensten Musikrichtungen zusammen, u.a. mit Chuck Berry, Alvin Lee, Blues Brothers Band, Münchner Freiheit, Michael Holm, Jennifer Rush, Chris Norman, B.B. King und Supercharge. Frau Skarda entwickelt darüber hinaus Eventideen für Auftraggeber von der Planung bis zur Durchführung und ist wie alle anderen Kreativschaffenden von der C-Krise betroffen. Als zweites Standbein berät sie seit 17 Jahren Existenzgründer und Bestandsunternehmen in der Kultur- und Kreativwirtschaft. Übrigens sehr erfolgreich. Hierfür stehen Fördergelder vom Bund und der Länder zur Verfügung. Erweiterte Infos unter www.skarda-seminare.deAufgrund ihrer langjährigen Erfahrung stand sie den Teilnehmer/innen Rede & Antwort und hatte als besondere Zugabe manche Erlebnis-Schilderungen aus dem Music-Live-Geschäft parat. Fazit der Teilnehmer/innen-Runde: Sehr erlebenswert.Veranstalter und PartnersicHERBesser MusicPartner - KonzertdirektionKaufbeurer Str. 89D-87437 Kempten (Allgäu)Tel. (0049) 0831/574646 Fax 574647Internet: www.sicHERBesser-music-partner.de@-Mail: info@sicHERBesser.de