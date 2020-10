﻿Predigtstrahlkraft bei Maria im Strahlenkranz aufstrahlend!

Kaisheim : St. Thomas |

Nach abgeschlossener Renovierung der Filialkirche St. Thomas, der katholischen Expositur in Gunzenheim hatte die Predigt von S. E. Diözesan- und Militärbischof emer. Dr. Walter Mixa beim vor Maria im Strahlenkranz ihre ganz besondere Strahlkraft.

Bedingt im Tag der Deutschen Einheit war der Wallfahrts-Gottesdienst zum Mariae Sühnesamstag vom 03. auf 10. Oktober 2020 verlegt worden.

Im Jahr 1671 erbauen die Gunzenheimer die im 30jährigen Krieg zerstörte Kirche, auf eigene Kosten, zu Ehren des Hl. Thomas wieder auf.Die Seelsorge hatten seit 1049 die Benediktiner vom Kloster Heilig Kreuz bis zur Säkularisation 1803 inne. Die Kirche wurde im Laufe der Jahrhunderte immer wieder renoviert, sowie 1709 unter Abt Amandus Röls erweitert und mit Altarbildern von J. B. Enderle geschmückt.Anlass zu dieser Erweiterung gaben wohl die vielen Wallfahrer, die seit Beginn des Jahres 1709 zu dem Gnadenbild Maria im Strahlenkranz in so großer Zahl pilgern, dass sogar vorübergehend ein eigener Wallfahrtspriester eingesetzt wurde.Nach fast hundert Jahren aber erlosch die Wallfahrt und wurde im Visitationsbericht als “abgegangen“ verzeichnet.Zurück bleibt das kleine, schmucke Gotteshaus, das 1981 gründlich renoviert wurde.Mit seiner Emeritierung bezog Bischof Walter, umsorgt von seiner langjährigen Haushälterin,: der Mallersdorfer Schwester Burkhartina, die nebenstehende Villa Barbara als bischöfliches Haus und belebte seither die Wallfahrt neu.Ein regelmäßiger Fixationspunkt ist der gutangenommene Wallfahrts-Gottesdienst zum Herz Mariae Sühnesamstag (Samstag nach dem Herz Jesu Freitag = erster Freitag im Monat, jeweils 10.00 mit vorherigem Gebet des Hl. Rosenkranz und Beichtgelegenheit) der besonders Eltern einschließt, welche ein Kind verloren haben.Aus Zuchering war Dekan Adolf Rossipal als Konzelebrant angereist und Bläser derOberndorfer Trachtenkapelle umrahmten musikalisch unter Leitung von Studienrat Christian Hornung mit Marienliedern und einigen Passagen aus der Deutschen Messe – Gesänge zur Feier des heiligen Opfers der Messe von Franz Schubert.Mitten im Rosenkranzmonat Oktober war der Rosenkranz natürlich roter Faden der Predigt, in welcher Bischof emer. Dr. Walter Mixa in der ihm eigenen und sich wohltuend vom seichten Zeitgeist Gedankengut zu vieler Prediger abhebenden Art sowohl der Corona Hysterie über stabiles Gottvertrauen eine Absage erteilte als den Frauen in aller Deutlichkeit ihre Wertigkeit zusprach!Entgegen den Ausuferungen des synodalen (Irr-)Weges betonte er die einzigartige Rolle der Frau als Trägerin des Lebens, wozu es am Beispiel der Gottesmutter für die Frage des woher Nichts Größeres gibt!Fürbitte-Gebete vor einem prachtvoll mit Erntedank-Krone geschmückten Altar und sakramentaler Segen, sowie Einzelsegnung mit dem Alleheiligsten beschlossen eine Mut machende und Richtung weisende Feier der Hl. Eucharistie!Erich Neumann, freier investigativer Journalist www.cmp-medien.deüber DFJ Deutsche-Foto-Journalisten e. V. www.dfj-ev.deMedienunternehmer im Gesundheits- und JustizbereichAmbassador world peace day der Vereinten Nationen Berlin www.worldpeace-berlin.comPostfach 11 11, 67501 WormsGSM +49 160 962 86 676 | e-Mail e.neumann@cmp-medien.de© Bild: www.cmp-Medien.de CC – S. E. Diözesan- und Militärbischof emer. Dr. Walter Mixa beim Fürbittgebet mit Gläubigen vor dem ausgesetzten Allerheiligsten© Bild: www.cmp-Medien.de CC – Erntekrone vor Altar Maria im Strahlenkranz© Bild: www.cmp-Medien.de CC – Bläser der Trachtenkapelle Oberndorf unter Leitung von Studienrat Christian Hornung© Bild: www.cmp-Medien.de CC – Blick auf Empore mit Bläsern der Trachtenkapelle Oberndorf© Bild: www.cmp-Medien.de CC – S. E. Diözesan- und Militärbischof emer. Dr. Walter Mixa bei Predigt …© Bild: www.cmp-Medien.de CC – … die Richtung weisend© Bild: www.cmp-Medien.de CC – S. E. Diözesan- und Militärbischof emer. Dr. Walter Mixa und Konzelebrant Dekan Adolf Rossipal, Zuchering, betend vor dem ausgesetzten Allerheiligsten© Bild: www.cmp-Medien.de CC – Bilder von Jesus ich vertraue auf Dich und der Gottesmutter© Bild: www.cmp-Medien.de CC – S. E. Diözesan- und Militärbischof emer. Dr. Walter Mixa spendet den Sakramentalen Segen© Bild: www.cmp-Medien.de CC – Votivtafeln der Filialkirche St. Thomas, der katholischen Expositur in Gunzenheim© Bild: www.cmp-Medien.de CC – Bischöfliches Haus Villa Barbara