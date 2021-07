Fest- und Gedenktags-Fülle in Gunzenheim

Kaisheim : St. Thomas |

Eine Besonderheit in der Filialkirche St. Thomas, der katholischen Expositur in Gunzenheim, ist die Traditions-Pflege des Herz Mariae Sühnesamstag, seit S. E. Diözesan- und Militärbischof emer. Dr. Walter Mixa die Wallfahrt zum dortigen Gnadenbild Maria im Strahlenkranz wiederbelebte.

Am 03. Juli, allerdings hatte es damit längst nicht sein Bewenden, denn es war auch Gedenktag des Apostel Thomas, dem Patron der Kirche, wie am Vortag neben dem Herz Jesu Freitag auch das Fest Mariae Heimsuchung und zudem konnte Bischof Dr. Mixa eine Firmung spenden.

Der Besuch von Maria bei ihrer Cousine Elisabeth, der Mutter von Johannes dem Täufer wird liturgisch am 03.Juli gefeiert, auch wenn er eigentlich – wie in einigen Gemeinden durchaus gehandhabt – vor dem 24. Juni liegen müsste, dem exakt ein halbes Jahr vor Weihnachten gefeierten Geburtstag des Hl. Johannes.Eben diesen Besuch bei Elisabeth, deren Heimsuchung, die Entstehung des Magnificatund die ganze liebevolle Hinwendung von Maria, ihr Beispiel und Vertrauen gebendesLeben, die allzeit bestehende Möglichkeit, sich an SIE um Fürsprache zu wenden unter ihrem Schutzmantel Zuflucht zu finden, waren die Predigtschwerpunkte des Gott sei Dank marianisch geprägten wahren Seelsorgers im gelebten bischöflichen Hirtenamt.Zwischen Predigt und Beginn der Feier der Hl. Eucharistie hatte Bischof Walter schlich Freude, dem Firmling Josef Franziskus aus Villingen-Schwenningen das Firmsakrament spenden zu können, wobei dessen ebenfalls von ihm schon gefirmter Bruder Pate war.Die kinderreiche, tiefgläubige Familie – eine der älteren Söhne ist Kirchenmusiker in der Schweiz, andere sind eng mit der Loretto Gemeinschaft verbunden – hatte ganz bewusst diesen Weg gewählt, Sowohl, um ihre Kinder im früheren Alter gefirmt und nicht im üblichen späteren Verlauf von anderen, nur noch an einem Geschenkebezug orientierten Jugendlichen abgelenkt zu wissen, sowie von der Authentizität des Bischofs überzeugt sein zu können.Die Buchdorfer Organistin Erna Dirschinger hatte von ihrem Jubilate-Chor Bassist Heiner Mayer aus Feldheim zur Seite. Als Gesangsduo brachten sie das musikalische Marienlob in ganz besonderer Ausdrucksstärke zu Gehör.Mit sakramentalem Segen, sowie anschließender Einzelsegnung mit der Monstranz beendete Bischof Dr. Mixa nach den Fürbitten, welche insbesonders einschlossen, dass beim Synodalen Weg wieder Jesus und nicht die weltlich geprägten Intentionen im Mittelpunt stehen, einen tief zu Herzen gehenden Wallfahrtsgottesdienst.Die nächsten Gottesdienst zum Herz Mariae Sühnesamstag (Samstag nach dem Herz Jesu Freitag = erster Freitag im Monat, jeweils 10.00 mit vorherigem Gebet des Hl. Rosenkranz und Beichtgelegenheit) der besonders Eltern einschließt, welche ein Kind verloren haben, sind 2021 am: 07. August, 04. September, 02. Oktober, 06. November und 04. Dezember.