In der Nacht ist es dunkel und still,Weil so mancher schlafen will.Dann gehe ich langsam und leiseAuf meine nächtliche Reise;Jede Woche gehe ich ganz oftDurch Kaiserslauterns Wälder unverhofft.Kaum jemand weiß, was dort geschieht,Wenn er Kaiserslauterns Wälder bei Nacht sieht:Kaiserslautern ist die letzte Bastion der Dunkelheit,Kaiserslautern ist der letzte magische Ort deutschlandweit.Kaiserslautern ist ein heiliger Ort,Hier leben die Nachtwesen immerfort.Die meisten Leute glauben das nicht.Das war das Kaiserslauterer Nachtgedicht.