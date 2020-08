Auf nach Benrath

Um es vorweg zu nehmen, die Bahn bringt mich tatsächlich hin.Die Anschlüsse passen und genügend Abstand ist auch.Bei Schloss Benrath ausnahmsweise mal keine Hochzeit.Ein paar Mädels haben eine Überaschung geplant mit Luftballons und Luftschlangen.Am Rhein finde ich ein freies Bänkchen.Leider mit einer aufdringlichen Wespe. Sie summt um mein Ohr und den Mund.Lässt sich auf Lippe und Nase nieder. Der Klügere gibt nach und ich ziehe weiter.Ein Angler zeigt einem Kind wie man angelt. Ein Hund stürzt sich in die Fluten.Die Schiffe Vinkel, Ideaal, Piz Languard, Norma, Verna, Libero, Van Gogh, Eline und Ursula ziehen vorbei.Im Kräutergarten ist es ruhiger.Der Vogelscheuche (Wespe) hängt ein Flügel runter.Ein Eichhörnchen hat eine große Nuss im Maul und ist leider zu flink für mich.Schreibe noch eine Ansichtskarte für Mia und Wiebke und finde einen Briefkasten.Noch kurz in die Altstadt. Die Rheinturm Uhr zeigt 20:42 Uhr an.Auf dem Burgplatz schaue ich mir 4 Gesichter von den 400 an.Ein interessantes Videoprojekt mit dem Titel: „Faces of Düsseldorf“.Auf der Rückfahrt ist wieder so ein Depp dabei, der seine Schuhe auf den Sitz gegenüber legt. Seine Eltern würde ich gerne mal kennen lernen.