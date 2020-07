Es kreucht und fleucht in Benrath

Spät aber nicht zu spät fahre ich zum Rhein.Durch das Blätterdach hindurch sehe ich das schöne Schloss.Die großzügige Anlage ermöglicht es, genügend Abstand zu halten.Ein Reiher erweckt auf dem Schlossteich meine Aufmerksamkeit.Direkt am Rhein bekomme ich noch einen Platz auf einem Bänkchen.Ich sehe viele Spaziergänger, Radfahrer, Camper, Griller, Angler und sogar einen Schwimmer. Schön ist es hier in der Sonne.Auf dem Rückweg sehe ich einen Käfer, der auf dem Rücken liegt. Behutsam trage ich ihn auf ein sonniges Plätzchen.Eine Heuschrecke und verschiedene Vögel kreuzen meinen Rückweg.Noch ein Zwischenstopp im schönen Küchengarten von Benrath.Es summt und brummt in den Blüten.Zeit für den Heimweg.