Sommerdrink Beeren-Milch-Shake

Im Sommer eignen sich kühle Beeren-Milch-Shakes super als kleine Erfrischung für große und kleine Gäste.Ich liebe die gesunde Heidelbeere. Sie erinnert mich an unsere Familienurlaube in Skandinavien.Als Erstes brauchen wir ein schönes Glas. In einen kleinen Teller geben wir Zitronensaft und in einen anderen kleinen Teller Zucker. Ja wir machen einen Zuckerrand an unser Glas. Erst das Glas mit der Öffnung in den Zitronensaft und dann in den Zucker. Das Glas ist fertig. Jetzt zum Shake.Für 4 Gläser nehme ich 400 ml Buttermilch, 5 Esslöffel fettarmer cremiger Joghurt. 5 Esslöffel Heidelbeeren, ein Pack Vanillezucker. 1 Esslöffel weißer Zucker.Alle genannten Zutaten kurz im Mixer bearbeiten bis alles schön Heidelbeere blau ist. Wenn es richtig warm ist, kann eine Kugel Heidelbeere Eis ins Glas. Dann den Shake eingießen.Der Shake ist erfrischend und nicht zu süß.Wer Heidelbeere nicht mag, kann Walderdbeere oder Himbeere nehmen. Es passt eigentlich alles, was mit Beere zu tun hat.Viel Spaß beim Genießen.