Karate-Benefizlehrgang in Herrsching

Alle Erlöse dieses Benefizlehrgangs spendet der gastgebende Budo-Verein Herrsching dem Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach.Zur Eröffnung war der Bürgermeister der Gemeinde Herrsching, Christian Schiller, anwesend, um auch persönlich die angereisten Gäste zu begrüßen.Über 80 Karatekas aus ganz Bayern machten sich auf die Reise, um diesen Benefizlehrgang in Herrsching am Ammersee nicht zu verpassen. Einige nahmen eine lange Anreise in Kauf, doch alle waren sich einig: Es hat sich gelohnt! Natürlich gab es mit den Referenten Fritz Oblinger (9. Dan), Franz Fenk (7.Dan), und Jürgen Kestner (7.Dan) ein abwechslungsreiches und interessantes Trainingsangebot, so dass von Selbstverteidigung, Bunkai und Kata für jeden etwas dabei gewesen ist.Jeder Referent sprühte vor Ideenreichtum und man konnte bei allen Teilnehmern spüren, wie groß deren Freude war, endlich wieder zusammen einen derartigen Lehrgang durchführen zu können.Zwischen den Trainingseinheiten fand sich genug Zeit, um miteinander zu fachsimpeln oder einfach nur, um alte Freundschaften weiter zu vertiefen.Mit nach Hause nehmen konnte man z.B. neue Freunde, noch nie dagewesene Schmerzpunkte, Muskelkater an Stellen, wo man glaubte, keine Muskeln zu haben, schweißdurchnässte Gis (Karateanzüge) und die Gewissheit, einen Beitrag für einen guten Zweck geleistet zu haben.Der Herrschinger Budo-Verein und die Karate-Community freuten sich, dass eine Summe von 1500.-€ für das Kinderhospiz gespendet werden kann.