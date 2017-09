Ein Knopf , der Leben rettet !

vor den Mitgliedern des Sonialverbandes VdK in Holzhausen. "Wenn Sie im Notfall Hilfebrauchen,genügt nur ein Knopfdruck und Sie sind sofort mit der Servicezentrale verbunden".versicherte der Experte vom DRK.Gerade,wenn ältere Menschen alleinin ihrer Wohnung sind und ihnen etwas passiert,sei so ein Hausruf-Funksender lebenswichtig.Die Mitglieder des VdK zeigten sich vor allem überrascht darüber,was heutealles an Sicherheit für ältere Menschen geboten werde.