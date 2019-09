Wird uns auch bald das Atmen verboten ?

Kernkraft und Kohle sind out, wir zählen nur auf Sonne, Wind und Wasserkraft.Das natürliche Kohlendioxid wird zum Feind Nummer 1 erklärt, und vielleicht dürfen wir Bürger auch bald nicht mehr so viel atmen!Was heißt denn wir dürfen nicht mehr so viel atmen?Der Mensch atmet täglich ca. 25.000-mal ein und aus, und erzeugt somit ca. 70 Kubikmeter verbrauchter Luft.Diese ausgeatmete Luft enthält 4 Prozent Kohlendioxid.Ein Mensch produziert also täglich 2,8 m3 Kohlendioxid.Alle 81 Mo. Bürger produzieren also täglich ca. 170.000.000 m3 Kohlendioxid durch das Atmen!Zuerst sollte man den unnötigen Sport verbieten, die Atemfrequenz von Leistungssportlern ist nämlich noch höher.Und das so empfohlene Radfahren erzeugt auch noch eine Erhöhung des Kohlendioxidausstoßes um mindestens 40 Prozent.Übrigens gilt das nicht nur für Menschen, sondern auch für alle Säugetiere!Nehmen wir einmal eine Kuh.Neben dem Kohlendioxid emittiert eine Kuh täglich übrigens ca. 550 m3 des umweltschädlichen Gases Methan!