Was war noch einmal ein Klimanotstand?

In Berlin haben wir sogar die Schadstoffkonzentration von Peking (China) übertroffen, und das will schon was heißen.Wir haben es auch geschafft den Grenzwert von max. 50 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft im Schnitt um das 14 fache auf 699 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft zu steigern !Der Maximalwert mit 1832 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft wurde bereits um 0.25 Uhr erreicht.