Luftballon-Verbot in den Niederlanden!!

Auch viele Fische und andere Meeresbewohner verenden durch diese Kunststoffreste und den Schnüren an denen sie befestigt waren.Auch an Land spielen sterben jährlich viele Tiere durch das Fressen von Kunststoffabfällen.Aus diesem Grunde haben viele Gemeinden in den Niederlanden das Steigenlassen von Luftballonen verboten.