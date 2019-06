Ist die Natur dem Menschen schutzlos ausgeliefert?

Da wird von einer Klimakatastrophe geredet, und das Stürme und Überflutungen ganze Länder zerstören werden.Bereits unsere Kinder gehen schon auf die Straße, weil sie glauben keine Zukunft mehr zu haben.Im Moment herrscht in Deutschland eine Untergangsstimmung, die gezielt noch von einigen Parteien und Institutionen geschürt wird.Mittlerweile haben Wissenschaftler zig Studien erstellt, die dieses Szenario noch untermauern sollen.Jeder Einzelne kann etwas für seine Umwelt tun. Aber wie sieht die Realität aus?Ich will mich hier nicht wiederholen, aber wenn sie wollen können sie mal gerne nachschauen unter:Auch der Rest der Welt sieht hier kaum einen Handlungsbedarf und baut fleißig weiter Kohle-und Kernkraftwerke.Und was ist mit den Selbstheilungskräften der Natur, kann der Mensch sie überhaupt ausschalten?