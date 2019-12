Ist der zu erwartende Bevölkerungszuwachs klimaschädlich?

Mehr als 1.850.000.000 Menschen mit einem Durchschnittsgewicht von 50 Kilogramm müssen zusätzlich permanent auf eine Körpertemperatur von 36,5°C gehalten werden.Hierzu wird eine entsprechende Menge Energie von ca1300 kcal pro Person und Tag benötigt.Alleine das führt schon zu einer Temperatürerhöhung der umgebenen Luftmassen.Diese Energie wird aus der Nahrung entnommen, und zu einem bestimmten Anteil durch die Atmung in Kohlendioxid umgewandelt.Auch müssen 24 Prozent mehr an Lebensmittel erzeugt werden, was wiederum zu einer Steigerung von schädlichen Klimagasen führen wird.Dieses hat natürlich auch einen Einfluß auf die Klimaerwärmung.