Welchen Einfluss besitzen Stauwehre auf die Qualität von Fließgewässer?

Die Sauerstoffaufnahme eines Gewässers wird aber z.B. durch die Temperatur, die Fließgeschwindigkeit und den Salzgehalt des Gewässers (Verunreinigungen) beeinflusst.So kann Wasser bei 0°C 14,6 Milligramm pro Liter, und bei 20°C nur 9,1 Milligramm pro Liter an Sauerstoff aufnehmen.Die kritische Sauerstoffkonzentration für Fische ist dann erreicht, wenn der Sauerstoffgehalt unter 4 Milligramm je Liter fällt.Eine geringere Fließgeschwindigkeit behindert die Aufnahme des Sauerstoffes aus der Luft zusätzlich, wenn der Salzgehalt des Gewässers erhöhte Werte aufweist.Geschieht dieses noch im Sommer, bei hohen Wassertemperaturen, kann der Sauerstoffgehalt unter die kritische Grenze sinken.Durch die turbulente Strömung und die Verwirbelung des Wassers, steigt auch die Verdunstung an dieser Stelle.Beim Verdunsten wird dem Wasser Wärme entzogen. Es wird also relativ kälter.Die Sauerstoffaufnahmebereitschaft steigt somit. Weiterhin wird das Wasser durch die Verwirbelung innig mit der Luft in Kontakt gebracht. Somit findet eine Sauerstoffaufnahme statt.Durch die leichte Absenkung der Wassertemperatur durch eine erhöhte Verdunstung, in Verbindung mit der Steigerung der Sauerstoffkonzentration durch die Verwirbelung des Wassers, ist die Wasserqualität nach einem Wehr qualitativ besser als vor dem Wehr.