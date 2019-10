Was ist eigentlich Spinnenseide ?

Die einzelnen Spinnenfäden, welche auch als Spinnenseide bezeichnet werden, besitzen eine Festigkeit die dreimal so hoch ist wie ein Stahlseil gleicher Stärke- und eine Dehnung von.ca 30 Prozent.Sollte sie mal abstürzen dann hängt sie immer nochDie Seidenfäden bestehen aus Proteinen (Eiweißstoffe), welche mit unterschiedlichen Aminosäuren vernetzt sind. Hierzu besitzt eine Spinne einen Speicher im Hinterleib in welchem sich das Protein befindet.Je nach Anforderung besitzen die Spinnenfäden eine unterschiedliche Zusammensetzung. Der Faden an dem sich eine Spinne herab lasst, besitzt sogar eine um eine fünffach höhere Festigkeit als Stahl.Seit längerem versuchen Wissenschaftler diese Seide künstlich herzustellen.Aufgrund der hohen Festigkeit und Elastizität könnte man z.B. leichtere schusssichere Westen oder Arbeitsschutzkleidung herstellen.