Ich meine den Geruch der kleinen blauen Wölkchen die hinten aus dem Auspufftopf des knatternden Gefährtes kamen?Da kannte man das Wort Kohlendioxid noch nicht, und wenn man es gehört hätte, dann hatte man sofort an die nächste Zeche in Gelsenkirchen gedacht.Da fuhr man noch ohne Sicherheitsgurte und Kopfstütze ins Sauerland um eine Runde um den Hennesee zu drehen.Mit 80 Sachen ging es abends zurück, und hielt noch kurz an der Tankstelle von Heinz an um 10 Liter Benzin zu kaufen.Ich erinnere mich immer noch an den Spruch der an der Zapfsäule hing:Kennen Sie den Spruch auch noch?