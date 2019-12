Aber diese Zeit ist schon lange vorbei.Meist sind die Jugendlichen so mit ihrem Smartphone beschäftigt, dass sie gar nicht mehr mitbekommen das sie sich unter anderen Menschen befinden.Sie leben so wahrscheinlich in ihrer eigenen imaginären Welt.Ist darin überhaupt noch Platz für Höflichkeit, und verhalten sich älteren Menschen wirklich höflicher?