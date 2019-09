Gewaltdarstellungen im Fernsehen und den anderen Medien.

Wir haben keine natürlichen Feinde mehr. Die Gefahren der Natur haben sich auf ein Minimum reduziert. Das S-Bahn surfen bringt uns auch nicht mehr diesen Kick,- und die Drogen reißen einen auch nicht mehr vom Hocker.Auch die erotischen Bedürfnisse werden heute meist schon durch die Werbung oder die Filme nach 20 Uhr im Privatfernsehen befriedigt.Selbst Enthauptungen und steinigen von Frauen können wir beim trinken eines kühlen Bierchens in den Nachrichten am Fernseher „genießen“.Früher war es der Boxkampf, der unsere Bedürfnisse nach aggressiver Gewalt befriedigt hat.Heute müssen es schon Fußtritte auf den Kopf eines am Boden liegenden Verletzten sein.Ekel und masochistisches Verhalte ist der neue Trend!