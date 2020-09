Die Entwicklungsgeschichte der Mobilität

Später konnten wir uns auch auf dem Rücken von Elefanten und Pferde fortbewegen.Als das Rad erfunden wurde, ging aber alles ganz schnell!Die Dampfmaschine wurde erfunden, und nun war es möglich auch Reisen über weite Strecken zu unternehmen.Nach dem Laufrad kamen die Kutsche und später das erste Automobil!Die Autos wurden immer weiterentwickelt, und auch die Technik nutzte in der technischen Revolution den Verbrennungsmotor!Mittlerweile existiert in fast jedem Haushalt mindestens ein Auto.Doch dann kamen die GRÜNEN, und auch Greta versucht seit einiger Zeit das Rad der Entwicklung zurückzudrehen.Verbrennermotoren sind out, und das Fahrrad ist wieder zum wichtigsten Fortbewegungsmittel erklärt worden.Ich bin ja mal gespannt wann wir uns wieder schleppend und auf allen Vieren fortbewegen werden.