Die schönen Seiten des Winters

Lange blieb uns der Schnee nicht erhalten. Dafür jedoch die notwendigen niedrigen Luft -Temperaturen, die uns auch in den Wintermonaten vor allem in den Winter-Zoo nach Hannover ziehen werden.Eine ausgesprochen freundliche Einladung zeigt das Foto. .. allerdings :Der freie Eintritt um 16 Uhr ist wohl gerade für Familien nicht gedacht. Es ist doch meist einfach viel zu spät am Tage und die Winter - Zoo - Schlittschuhbahn erfahrungsgemäß gerade zu dieser Zeit besonders gut besucht.Hoffentlich können wir bald wieder an anderer Stelle das Winterschlittschuhlaufvergnügen ( :) - prima langes Wort) genießen.