Der Zoo ist am frühen noch nicht so gut besucht,so konnte ich 2 Rundfahrten machen, ohne umsteigen zu müssen.Entlang an verschiedenen Gehegen, bemerkte ich, das auch die Tiere noch etwas verschlafen wirkten, und den Tag genüsslich angingen.Im laufe des Vormittags wurde es dann schon etwas voller,es waren viele ältere Menschen und Mütter mit ihren Kleinkindern unterwegs.Und was darf natürlich nicht fehlen, die Paparazzis,wo ich mich wohl mit einschließen muss.