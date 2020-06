Milana & Nana im Erlebniszoo Hannover

Ordnungsgemäß in Coronazeiten waren wir mit Schutzmasken ausgestattet und warteten geduldig bei den einzelnen Schlangen.Für unsere Enkelkinder waren die anderen „kleinen“ Kinder genau so interessant wie die Tiere. Die Freunde aus der KITA fehlen. Also rein in die ausgeschilderte Einbahnstraße.Der Rundgang ist gut ausgeschildert.Für mich ein Höhepunkt die Eisbären Milana und Nana. Mutter und Tochter in der Yukon Bay. In Henrys Underwaterworld hatten wir das Glück zu sehen, wie die beiden herumgetollt sind. Direkt an der Scheibe vor unseren Augen.Hier ein paar bärige Bilder.Viel Spaß.