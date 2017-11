Eugenesen sind Niedersachsenmeister

Lina Ebbecke belegte Platz 1 bei den Tanzmariechen der Altersgruppe Ü15, und die Prinzenehrengarde verteidigte mit ihrem neuen Schautanz “Schlaflos? Mach Dir nix draus!“ ihren Niedersachsenmeistertitel vom Vorjahr.Die frisch gebackenen Meister können Sie im Januar auf der Karnevalsbühne im Hangar No. 5 erleben!Eintrittskarten sind ab 1. Dezember in der Vorverkaufsstelle Friseur Ludwig, Giesener Str. 3, Hannover-Mittelfeld oder telefonisch unter Tel. 0511/8791212 erhältlich:Gala-Prunksitzung am 27. Januar 2018 (Beginn 19:11 Uhr, ab 16 Euro)Familiensitzung am 28. Januar 2018 (Beginn 14:33 Uhr, 9,50 Euro)www.eugenesen.de