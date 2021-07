Damals im Zooviertel: Spaß und Spiel beim NP-Rendezvous im Stadtpark

Auf der großen Wiese neben den Fontänengärten gab es ein vielfältiges Spielangebot für die kleinen Hosenmätze: Kinderschminken, Hüpfburg und Klettern gehörten natürlich dazu. Die hier wiedergegebenen Fotos entstanden am 8. August 2006.Seit über 40 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen vor allem im Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch – manchmal aber auch wie hier in anderen Teilen Hannovers. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv aus dem Stadtbezirk geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse.