"Schmerz" und "Qual" in der List - Bestimmungshilfe gesucht

Während unserer letzten Fototour durch die List wurden wir auf ungewöhnlichen Fassadenschmuck aufmerksam gemacht. Ein Affe hält sich seine schmerzende Wange und ein am Boden liegender Mann wird von einem Greifvogel gequält.



Nach Suche in meinem Archiv, warum "Schmerz" und "Qual" einen Platz an diesem Haus gefunden haben, bin ich leider nicht schlauer. Ob sich dort eventuell einmal eine Arztpraxis oder Apotheke befunden haben könnte? Oder handelt es sich hier um christliche Symbole?



Wer kann helfen und löst das Rätsel um das Haus an der Lister Straße (Ecke Baumbachstraße mit der Hausnummer 5) in Hannover?



Vielen Dank schon einmal vorab für eure Hilfe.