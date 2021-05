Männerchor-Gemeinschaft sucht Mitglieder

Männerchor – Gemeinschaft Hannover von 1996 Silcherbund Hannover von 1846 e.V. Männerchor der Bäcker-Innung Hannover gegr. 1878 Shantychor "StörteBäcker" von 1981Hannover, O9.04.2021

Sehr geehrte Frau Konstanze Beckedorf,Sie befassen sich fast täglich mit der Frage wie es in /nach der Corona Pandemie im Hannoverschen Kulturleben weiter gehen kann und welche zukünftigen Chancen sich eventuell ergeben könnten. Das beschäftigt natürlich auch uns, die Männerchor Gemeinschaft Hannover.Sicher bietet die derzeitige Situation auch Möglichkeiten über neue Ansätze für ein zukünftiges Wirken zwischen der Stadt Hannover und uns zu finden. Gern möchten wir mit Ihnen dazu ins Gespräch kommen und Ihnen einige mögliche kulturelle Ansätze zur Identifikation der Bewohner mit der Region und uns ortsansässigen handwerklichen Betrieben und Laienchören einmal vorzustellen. Das Singen im Chor ist gesund für Geist und Körper und ist von jeher gesund für Geist und Körper, fördert Gemeinschaft, soziales Verhalten, schafft Bindung zu Unternehmen und bedeutet damit einen sinnvollen Mehrwert auch für die Stadt und Region. Die Laienchöre sind ein fester Bestandteil der deutschen Kultur, sowie eine erfüllende Freizeitbeschäftigung für Mitarbeiter und Kunden der Handwerksbetriebe. Unser Bestreben ist es die seit Generationen bestehenden verbliebenen, berufsständigen Laienchörevon Bäcker-, Fleischer - Handwerk und Polizei in Hannover nicht nur zu erhalten sondern weiter zu entwickeln, um den guten Ruf der Kulturstadt Hannover in Deutschland zu festigen. Als Ansprechpartner vertritt Herr 1. Vors. Dirk Elmenthaler den Silcherbund Hannover von 1846 e.V.Er ist der 1.Vorsitzende ebenfalls im Kreischorverband Hannover und damit als Dienstleister für dieInteressen vieler Laienchöre in Hannover mit verantwortlich. Zum Kreischorverband Hannover zählen Frauen-, Männer-, Kinder- und gemischte Chöre wie Ihnen bekannt ist.Der 1.Vorsitzende des Männerchores der Bäcker Innung Hannover, Harald Luther, ist Präsident des Deutschen Bäcker Sängerbundes mit derzeit 32 Deutschen Chören und Bindeglied zu berufsständigen Laienchören in Deutschland .Über einen möglichen Gedankenaustausch mit Ihnen würden wir uns freuen und stehen Ihnengemeinsam jederzeit nach Absprache zur Verfügung.Im Namen der Männerchor Gemeinschaft Hannover sende ich Ihnenfreundlich knusprige Bäcker – Sängergrüße Harald Luther Kontakt Dirk Elmenthaler:0511 – 48 38 44mobil 0172 81 86 08 1 Harald Luther:0511 – 37 30 80 0mobil 0151 50 67 22 74 Übungsstätte :Hohenzollern Straße 49, 30159 Hannover