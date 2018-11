Das Rechenzentrum der Sparkassen am Kronsberg

Andrea und ich waren völlig "verplant" eine Stunde zu früh vor Ort, also haben wir uns etwas in der näheren Umgebung umgesehen. Blauer Himmel und ein paar "Flugzeugstraßen" als Zugabe spornten uns an, ein paar Motive vor die Linse zu bekommen.Gegenüber der IGS befindet sich das Rechenzentrum der Sparkassen mit einem wunderschönem Park.Kurt Wolters hat vor einiger Zeit einen Beitrag veröffentlicht:Wir haben uns von dem Gebäude beeindrucken lassen. Unser Vorteil: Kein Mensch, der uns ins Bild lief. Alles für uns und sonst keinen ;-)))Und wieder eine KoProduktion von uns!