Mini-Programm wegen Corona: Döhren kulturlustwandelte wieder

Handgemachte Musik, Lesungen eigener Texte, Verkauf von Kunst und Kunsthandwerk: Die Vielfalt blieb auch bei der Mini-Version erhalten. An der Kastanienallee erklangen Klezmer-Musik und Jazz-Melodien, dazu präsentierte eine „Seifensiederin“ ihre handgesiedeten und geformten Seifenstücke und Hobby-Imker offerierten leckeren Honig und ein Korbstuhlflechter zeigte seine Kunst.In einem Hinterhofgarten am Lindenhofe wurde gemeinsam gesungen, Texte gelesen und es gab Puppen von Sunnhild Reinckens sowie Originalwerke ihrer Tochter Christine Reinckens, einer bekannten und zudem sehr begabten Malerin zu erstehen. Vor dem Antiquariat in der Helenenstraße las unter anderem Burkhard Wetekam aus seinen Texten. Der Döhrener war in diesem Jahr mit dem Literaturpreis KURT 2021 ausgezeichnet worden. Die Familie Kreipe hatte in der Bernwardstraße wieder die Pforten ihres schönen Hofgartens aufgesperrt. Unter dem Titel „Llum de Mond“ (Mondlicht) wurde neben anderen Aktionen ein mallorquinisch-deutsches Musikprojekt dargeboten. Stadtbezirksbürgermeisterin Antje Kellner schaute sehr gerne vorbei. „Absolut sehens- und hörenswert“, meinte sie.