In Döhren gibt es jetzt sonntags ein Kulturfrühstück

Das neue Kulturfrühstück hatte sich wohl in Döhren noch nicht zu richtig herumgesprochen. Über etwas mehr Gäste hätte sich Ginkoo-Wirt Jens Klinkert jedenfalls sicher gefreut. Er will das Angebot aber fortführen. Jeden Sonntag gibt es entweder ein musikalisches oder ein literarisches (Lesungen) Kulturfrühstück. Ein besonderes Highlight steht am 7. November auf dem Programm. Dann spielt das Duo Spontano. Die beiden Musikerinnen Andrea und Marie haben sich der Klezmer-Musik verschrieben.Der rührige Gingkoo-Wirt ist weiterhin dabei, nach der coronabedingten Zwangspause für dieses Jahr einen begehbaren Adventskalender zu organisieren. Dazu sucht er noch Menschen, die bereit sind, gemeinsam mit Besuchern ein „Türchen“ zu öffnen. Wer mitmachen möchte, kann sich bei Jens Klingert im Gingkoo oder in der Villa Lenzberg melden.