Gelungene Premiere: Das Südstädter Komöd'chen begeisterte mit neuem Stück

Noch fünf Mal werden die beiden gegensätzlichen Damen - die eine ausgesprochen schlampig, die andere zwanghaft ordnungsfanatisch - in einer New Yorker Wohnung aufeinandertreffen. Am morgigen Sonnabend und am kommenden Sonntag hebt sich der Vorhang jeweils um 16 Uhr. Die letzte Chance, vergnügliche Stunden mit Olive, Florence und ihren Freunden zu erleben, bietet sich am Wochenende vom 12. bis zum 14. April. Am Freitag, den 12. April beginnt die Vorstellung um 19:30, am Sonnabend und Sonntag dann wieder schon um 16 Uhr.