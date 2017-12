Das 13. Türchen

Aufgrund des recht nassen Dezemberwetters lud die Familie Neumann in diesem Rahmen zu einem Sofa-Konzert. Stimmgewaltig präsentierten „Johnny Tune und die Tunnettes Stücke aus ihren aktuellen Repertoire wie „You’ve got a Friend“ und „Intentional“. Gemeinsam mit ihrem dicht gedrängtem Publikum sangen sie gemeinsam einige Weihnachtslieder. Neben der Musik gab es am 13.12. Leckerbissen wie Apfelpunsch, Glühwein und weihnachtliche Knabbereien bei einem gemütlichen Beisammensein.Nach einer Winterpause beginnen „die Tunettes“ am 6. Februar 2018 wieder mit ihren Proben. Interessierte Sängerinnen aller Stimmen sind nach Absprache unter "kontakt@tunettes.de" herzlich willkommen.