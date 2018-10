Damals in Wülfel: Die Ehrenplakette kam gerade noch rechtzeitig

Höhepunkt des Konzertes war die Übergabe der nach dem ersten preußischen Chorgründer benannten „Zelter-Plakette“ des Bundespräsidenten. Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg überreichte sie an Chor-Chefin Rita Hintze. Die Plakette war gerade noch rechtzeitig im Rathaus angekommen, die dazugehörige Urkunde leider nicht. Die musste Schmalstieg dann später nachreichen. Mit der Zelter-Plakette werden alle Chöre ausgezeichnet, die ihr 100. Jubiläum feiern.Bevor Herbert Schmalstieg Plakette und einen Geburtstagsscheck der Stadt Hannover weitergab, würdigte das Stadtoberhaupt die Verdienste der Wülfeler Sänger. Schmalstieg: „Die Chorgemeinschaft Hannover-Wülfel hat sich in vielfältiger Weise um die Pflege des Liedgutes verdient gemacht.“Seit weit über 30 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen im heutigen Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch. Einige der Aufnahmen von damals scanne ich jetzt nach und nach ein, um sie ins digitale Zeitalter herüber zu retten. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse oder erkennt sich auf einem der alten Fotos sogar wieder.