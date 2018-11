Damals in Wülfel: Als drei Bürgermeister zur Einweihung kamen

„Das ist wirklich eine schöne Architektur und eine Bereicherung für den Stadtteil“, lobte der damalige Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg die 4,9 Millionen Mark teure Kirche in seinem Grußwort. Gemeinsam mit den Bürgermeisterinnen Hannelore Kunze (1. Bürgermeisterin von Hannover) und Inge Meier (Bezirksbürgermeisterin von Döhren-Wülfel) gratulierte er Bischof Gerhard Kollmeyer zum neuen Gemeindezentrum.Markantestes Teil des Gotteshauses ist ein 27 Meter hoher Nadelturm aus Beton und Edelstahl. In der Kirche selbst steht ein Kultursaal für Sport, Spiel und Theater zur Verfügung. Alkohol ist in dem Gebäude aber streng verboten. Selbst die Bauarbeiter mussten sich verpflichten, auf der Baustelle auf dieses Genussmittel zu verzichten.Seit weit über 30 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen im heutigen Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch. Einige der Aufnahmen von damals scanne ich jetzt nach und nach ein, um sie ins digitale Zeitalter herüber zu retten. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse oder erkennt sich auf einem der alten Fotos sogar wieder.