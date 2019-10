Damals in Döhren: Willkommensparty zum siebten Schüleraustausch mit der Normandie

Als Willkommensgruß richteten die Eltern und Schüler der DBS im Pausenraum eine Party aus. Neben einem kalten Buffet mit leckeren Salaten sowie deutsch-französischen Klönsnack hatten die Schüler eine Jux-Modenschau vorbereitet. Mit phantasievollen Kostümen aus Plastikteilen sorgten sie für einen heiteren Auftakt der Fete. Gejohle gab es, als die jungen Damen die schönsten Männerbeine küren durften. Damit auch wirklich nur die Beine zählten, verdeckten große weiße Laken die Identität der Kandidaten.Bevor kräftig gefeiert wurde, hatten die französischen Gäste bereits ein umfangreiches Programm absolviert. „Wir haben heute schon das Opernhaus besichtigt und wurden im Rathaus empfangen vom Oberbürgermeister empfangen“, erzählte Muriel. Heimweh verspüre sie nicht, versicherte das Mädchen und freute sich schon auf die nächsten Tage. Da war ein Abstecher nach Hildesheim geplant.Die Schülerinnen und Schüler waren bei deutschen Gastfamilien untergebracht. „Es ist der siebte Schüleraustausch seit 1984“, erzählte Gesine Hennings, seinerzeit Französischlehrerin an der DBS. Sie war in jenen Tagen natürlich besonders gefordert. Für Mai jenen Jahres war dann der Gegenbesuch aus Döhren Richtung Frankreich geplant.Seit über 40 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen im heutigen Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch. Einige der Aufnahmen von damals scanne ich jetzt nach und nach ein, um sie ins digitale Zeitalter herüber zu retten. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv aus dem Stadtbezirk geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse oder erkennt sich auf einem der alten Fotos sogar wieder.