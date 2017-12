Damals in Döhren: Mit einem fröhlichen Lied wurden die Gäste zum 100. Geburtstag begrüßt

Neben Bezirksbürgermeisterin Inge Meier und ihrem Vize Klaus-Dietrich Meyer stießen zahlreiche Vertreter befreundeter Vereine auf das große runde Jubiläum an. „Mit der Pflege des Liedgutes haben Sie in den 100 Jahren eine kulturpolitische Aufgabe geleistet“, lobte Hans Weber, Vizepräsident des Sängerbundes Nordwestdeutschland und Vorsitzender des Sängerkreises Hannover. Er überreichte die Ehrenurkunde des Deutschen Sängerbundes an den Vorsitzender der Liedertafel, Friedhelm Bönig.Die Männer der Liedertafel stimmten nicht allein Lieder an. Unterstützt wurden sie beim Festempfang vom Frauenchor Hannover-Döhren und vom Baritonsänger Helmut Volkwein.Seit weit über 30 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen im heutigen Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch. Einige der Aufnahmen von damals scanne ich jetzt nach und nach ein, um sie ins digitale Zeitalter herüber zu retten. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse oder erkennt sich auf einem der alten Fotos sogar wieder.