Damals in Döhren: Kleine „Mäuse“ sangen in der KBS

Gespannt lauschten damals stolze Eltern und Freunde. Chorleiter Wolfgang Wagner hatte mit den Kindern ein „Mausical“ einstudiert. Das Musikstück erzählte die Geschichte einer Feldmaus, die eine Stadtmaus besuchen wollte. Bei so vielen kleinen Mäusen ging es natürlich ganz schön wusselig zu, aber die Kinder hatten fleißig geübt und so wurde das Stück erfolgreich auf die Bühne gebracht.Damals war ich als Pressevertreter für den Maschseeboten dabei und durfte fotografieren. Aber seinerzeit ging alles noch in vernünftigen Rahmen zu und es gab keine extrem überzogenen Anforderungen an Datenschutz und Fotografiererlaubnisse. Deshalb hat vor einem Vierteljahrhundert auch niemand schriftliche Einverständniserklärungen der Eltern angefordert. Es war zwar eine öffentliche Veranstaltung, viele Aufnahmen werde ich deshalb trotzdem hier nicht zeigen. Damit das Ereignis aber nicht ganz in Vergessenheit gerät, habe ich zwei Fotos herausgesucht. Ich bitte mir zu verzeihen, dass ich vorsorglich die Gesichter der Kinder „gepixelt“ habe.Seit über 40 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen im heutigen Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch. Einige der Aufnahmen von damals scanne ich jetzt nach und nach ein, um sie ins digitale Zeitalter herüber zu retten. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv aus dem Stadtbezirk geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse oder erkennt sich auf einem der alten Fotos sogar wieder (hier natürlich erst einmal nicht so einfach)..