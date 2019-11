Damals in Döhren: Großes Pfarrfest zum 100. Geburtstag

Zum Jubiläum präsentierten sich Kirche und Kirchplatz in einem neuen schmucken Gewand. Gerade noch rechtzeitig hatten die Handwerker und Bauleute ihre Werkzeuge aus der Hand legen können. So begann die Geburtstagsfeier mit einer Dankesmesse in einer frisch umgebauten Kirche. Probst Joop Bergsma weihte dabei das neue Altarbild – die riesige Nachbildung einer Ikone.Spielstände, Kasperltheater, Autoscooter, eine Schaukel und der leckere Duft von frisch gegrillten Bratwürsten lockten anschließend die kleinen und großen Döhrener auf den Platz vor dem Kirchturm. Viele Gewinne warteten dort auf die Mutigen, die Fortuna auf die Probe stellen wollten. Der Erlös des Gewinnspiels war für einen guten Zweck bestimmt. Es wurde Geld für die Restaurierung der Bleiglasfenster im Kirchschiff gesammelt.Seit über 40 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen im heutigen Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch. Einige der Aufnahmen von damals scanne ich jetzt nach und nach ein, um sie ins digitale Zeitalter herüber zu retten. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv aus dem Stadtbezirk geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse oder erkennt sich auf einem der alten Fotos sogar wieder.