Damals in Döhren: Gamelan-Klänge im Freizeitheim

Gamelan? „Gamelan ist die umfassende Bezeichnung für unterschiedliche Musikensembles in Indonesien, besonders in der traditionellen Musik von Java und Bali, die stets einzelne Bronzegongs und Metallophone oder seltener Xylophone enthalten und zu denen je nach Größe und Verwendungszweck Trommeln, Saiteninstrumente, Flöten und Gesangsstimmen hinzukommen“, heißt es dazu auf Wikipedia.Obwohl das Zentrum dieser Musik in Indonesien zu finden ist, gibt es vor allem auf der philippinischen Insel Mindanao ebenfalls Gamelanartige Musikinstrumente und Spielweisen. Der Name des Orchesters und seines Leiters, einen Musik-Professor, sind mir leider entfallen. Nähere Unterlagen dazu haben die Zeiten nicht überdauert. Lediglich eine kurze Notiz in meinem Negativarchiv verrät, was an jenem Tag in Döhren in Döhren zu hören war.Seit über 40 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen im heutigen Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch. Einige der Aufnahmen von damals scanne ich jetzt nach und nach ein, um sie ins digitale Zeitalter herüber zu retten. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv aus dem Stadtbezirk geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse.