Damals in Döhren: Die Liedertafel sang in St. Bernward

Weitere Hintergrundinformationen zum Geschehen vor 26 Jahren habe ich leider nicht mehr finden können. Gab es einen besonderen Anlass für das Konzert? War es gut besucht (die Fotos sprechen jedenfalls für eine volle Kirche)? Die Antworten auf diese Fragen scheinen mit der Vergangenheit entschwunden zu sein. Unser heutiger Rückblick entreißt nur fragmentarisch das Liedertafel-Konzert dem Vergessen.Aber dafür ist MyHeimat ja (zumindest auch) da. Möglicherweise gibt es den einen oder anderen Leser, der damals mit dabei war und per Kommentar aufklären und weiterhelfen kann.Seit über 40 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen im heutigen Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch. Einige der Aufnahmen von damals scanne ich jetzt nach und nach ein, um sie ins digitale Zeitalter herüber zu retten. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv aus dem Stadtbezirk geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse oder erkennt sich auf einem der alten Fotos sogar wieder.