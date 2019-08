Damals in Döhren: Die Königlichen Postbeamten trugen Zylinder, einen roten Rock und weiße Hosen mit Reitstiefel

Doch das war nicht alles. Nachdem Hans Könifschulte, Amtsvorsteher des Postamtes I und Bezirksbürgermeisterin Inge Meier die vielen Gäste begrüßt hatten, konnte jeder einmal einen Blick hinter die Kulissen der Bundespost werfen. Natürlich war auch an das Leibliche Wohl der Besucher gedacht und für den musikalischen Rahmen sorgte der Fanfarenzug (heute Musikzug) der Funkenartillerie Blau-Weiß und der Spielmannszug der Schützenvereinigung Döhren. Der Clou: für Briefmarkensammler gab es wegen des Ereignisses sogar einen Extra-Sonderstempel.Seit über 40 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen im heutigen Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch. Einige der Aufnahmen von damals scanne ich jetzt nach und nach ein, um sie ins digitale Zeitalter herüber zu retten. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv aus dem Stadtbezirk geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse oder erkennt sich auf einem der alten Fotos sogar wieder.