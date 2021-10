Damals in Döhren: Als noch der heilige Martin durch Döhren ritt

„Sankt Martin war ein guter Mann …“ klang es am 11. November 2006 in den Straßen von Döhren, Ein langer Zug von bunten Laternen erhellte den Abend. Es war wieder Martinstag und der wurde seinerzeit gefeiert. Schüler der katholischen Kardinal-Bertram-Schule (KBS) stellten in der St. Bernwardkirche die berühmte Geschichte dar, wie der römische Offizier Martin seinen Mantel mit einem Bettler teilte. Und damit Kinder und deren Eltern es dem heiligen Mann nachmachen konnten, wurden zum Ende des kleinen ökumenischen Gottesdienstes süße Brötchen verteilt; je eins für zwei Personen. Zum Teilen eben.Angeführt von einem modernen St. Martin auf einem Pferd (genaugenommen waren es in jenem Jahr sogar zwei Reiter) und begleitet von einer Kapelle zog der Döhrener Nachwuchs dann mit Laternenliedern durch die Straßen bis zum Schulhof an der Olberstraße (dort residierte seinerzeit noch die KBS). Einige Eltern hatten hier ein paar Stände vorbereitet. Bei Würstchen, Waffeln, Kinderpunsch und Stockbrotbraten klang der Abend aus.Seit über 40 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen im Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv aus dem Stadtbezirk geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse.