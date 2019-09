Damals in Döhren: Als für eine Parodie der Vollbart fiel

Am Sonnabend, den 4. Januar des Jahres 1992 eröffnete die HFG in Döhren den Reigen der großen Karnevalssitzungen im Freizeitheim. Die hannoverschen Kindermajestäten der damaligen Session hatten dabei ein Heimspiel. Schließlich gehörten Kinderprinz Philipp I. und Kinderprinzessin Sabine I. ebenfalls der Funkengarde an.Viel Beifall bekamen neben dem völlig veränderten Präsidenten die Mädchen der HFG-Tanzgarde. Trainerin Angela Niemeyer hatte die Truppe innerhalb kurzer Zeit neu aufgebaut. Hintergrund: die bisherige Trainerin hatte den Verein gewechselt und die bisherigen Gardetänzerinnen waren ihr gefolgt.Seit über 40 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen im heutigen Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch. Einige der Aufnahmen von damals scanne ich jetzt nach und nach ein, um sie ins digitale Zeitalter herüber zu retten. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv aus dem Stadtbezirk geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse oder erkennt sich auf einem der alten Fotos sogar wieder.