Damals in Döhren: Als die St. Bernwardkirche ihren 100. Geburtstag feierte

Neben einer Festwoche war zentrales Projekt ein Buch über die 100jährige Geschichte der katholischen Kirche in Hannover-Döhren. Das Redaktionsteam trug viele lesenswerte Einzelheiten mit Lokalkolorit und vielen alten Fotos zusammen.Die Festwoche startete dann am Sonntag den 8. September 1993 mit einem Festhochamt und den beiden gemeindeeigenen Chören „Weizenkorn“ und „Regenbogen“, anschließend gab es ein Open-Air-Fest „Rund um die Kirche“. Davon werden Bilder in einer weiteren Folge von „Damals in Döhren“ gezeigt. Es sollte dann in der Woche noch ein Festhochamt mit der Schola (ein Chor in der römisch-katholischen Liturgie), ein „Abend der Begegnung“ sowie ein Festball im Freizeitheim Döhren folgen. Zum Abschluss der Festwoche wurde zu einer Messe mit Bischof Josef Homeier eingeladen.Seit über 40 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen im heutigen Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch. Einige der Aufnahmen von damals scanne ich jetzt nach und nach ein, um sie ins digitale Zeitalter herüber zu retten. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv aus dem Stadtbezirk geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse oder erkennt sich auf einem der alten Fotos sogar wieder.