Damals in Döhren: Abschiedsfahrt zum Schrottplatz

Früher beherrschten diese Straßenbahnen den Anblick der Hildesheimer Straße. Doch ihre Nachfolger, die immer noch im Einsatz befindlichen grünen Stadtbahnzüge des Typs TW 6000, verdrängten die alten Fahrzeuge von den Gleisen. Zuletzt verkehrten die 500er nur noch – ebenfalls grün angestrichen (statt des einstigen Üstra-Ockergelbs) - auf der Linie 16, die seinerzeit zum Zoo führte.Zur Abschiedsfahrt im April 1997 waren die Triebwagen noch einmal herausgeputzt. Ihr neuer Endbahnhof war der Schrottplatz. Ein Waggon aber, so wurde versprochen, sollte aufbewahrt und restauriert werden.Seit über 40 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen im heutigen Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch. Einige der Aufnahmen von damals scanne ich jetzt nach und nach ein, um sie ins digitale Zeitalter herüber zu retten. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv aus dem Stadtbezirk geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse.