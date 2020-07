Whoop, whoop! Briefkasten-Service - dieses Mal - auch für 🚲-Club-Nichtmitglieder: Die neue "HannoRad 02/2020" ist da!

HannoRad 02/2020: Briefkasten-Service fürs Probelesen

Schauen Sie doch einfach mal in die Zeitschrift "HannoRad 2/2020":Fpr diese Ausgabe:Kostenfreie Leseprobe auch für 🚲-Club-Nichtmitglieder.Einfach Email an r.spoerer@adfc-hannover.de und diese Zeitschrift kommt per Rad:Gilt innerhalb des Gebietes der Stadt Langenhagen!ADFC-Mitglieder in der Region Hannover erhielten diese Zeitschrift (3 Ausgaben jährlich) bereits per Post.Rauf aufs 🚲 - aber sicher(er)!