Obike: 500 gelbe Leihfahrräder für Hannover

500 auffällig orangefarbene Leihfahrräder der Firma O.bike aus Singapur werden demnächst im Stadtbild der Region sichtbar sein. Zur Zeit werden sie gerade in Abstimmung mit der Stadt Hannover aufgestellt.Die Räder:- Korb am Lenker,- Vollgummireifen,- keine Gangschaltung,- keine festen Abstellplätze,- automatische GPS-Ortung und GPS-Ortsanzeige.Details:- Webseite der Firma; mit Video: https://www.o.bike, - Die Ausleihe erfolgt über eine Smartohone App,- Kosten:- - die ersten drei halben Stunden frei,- - danach € 1,00 pro halbe Stunde.Und:- Falschparker zahlen automatisch eine Strafe!Mehr Infos in der HAZ vom 16.11.2017: