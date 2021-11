Quirliges Treiben in der Oststadt

Nicht nur am Hauptbahnhof in Hannover steppt der Bär; auch dahinter herrscht quirliges Treiben. Zumindest auf der Fassade des ehemaligen City Hotels Flamme in der Oststadt. Ein bunter Ara, Saxophonspieler, Zimmermädchen, Kellner und Page sind hier an der Fassade zu finden, die von zwei Malern gestaltet wird. Der auf dem Einrad fahrende Koch balanciert eine Pfanne in seiner Hand. Ob das Ei darin landen wird? Schaut doch selbst einmal dort vorbei und berichtet, ob das Spiegelei inzwischen gebraten wurde.

Wir sind begeistert von diesem lustigen Hingucker und bedanken uns herzlich bei den Künstlerinnen oder Künstlern, die die tolle Fassade gestaltet haben!Weitere Streetart findet ihr in dieser Gruppe: