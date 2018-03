Regionales myHeimat-Treffen 2018 in Hannover: Wer macht mit?

So, der Frühling kommt so laaaangsam in die Gänge.

Und darauf folgte in vielen Jahren auch ein sommerliches myHeimat-Treffen :-).

In diesem Jahr besteht myHeimat in der Region Hannover 10 Jahre.

Zeitweise mit Zeitungsunterstützung, nun schon lange ganz selbstständig.Drum wäre es doch eine schöne Gelegenheit, sich mal wieder zum Quatschen zu treffen.Wie Gertraude und ich, im Herbst 2017, in einer Voranfrage erfahren haben, besteht bei vielen von Euch Interesse.Auch (ehemalige) User, die nicht aus der Region kommen, sind natürlich herzlich willkommen (einige haben sogar schon Unterkunft reserviert)., da wir den Treffpunkt festmachen müssen (eine Vor-Reservierung hat Gertraude schon abgeklärt).Hier noch einmal die Daten:Wir haben dort einen separaten Raum zur Verfügung.Bis zum aktuellen Zeitpunkt haben wir kein „Rahmenprogramm“ eingeplant.Wenn feststeht, wer mitmacht und ob/was gewünscht wird, kann das noch organisiert werden.Es ist davon auszugehen, dass diese zusätzlichen Aktivitäten von jedem Teilnehmer selbst bezahlt werden müssen.Die myHeimat-Redaktion hat grundsätzliche Unterstützung zugesagt, aber ob sich das auf pekuniäre Unterstützung erstreckt, ist eher unwahrscheinlich – bzw. wissen wir bisher nicht.So, „nun mal Butter bei die Fische“ :-)Bitte hier bei den Kommentaren schreiben, ob Ihr kommt und mit wie vielen Personen.Oder persönliche Nachricht an Gertraude – geht natürlich auch.