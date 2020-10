Kaufhaus Karstadt an der Georgstraße schließt

. Besitzer der Immobilie Georgstraße 23 ist, Inhaber der Textilkette New Yorker.1903 wurde das Gebäude der „Hannoversche Bank“ abgerissen, und der Warenhauskonzern Rudolf Karstadt, gegründet 1881 in Wismar, eröffnete 1906 an der Georgstraße/Ecke Schillerstraße seine 25. Filiale. Für eine gut betuchte Kundschaft war hier alles zu haben: Bekleidung, Weißwaren, Kosmetika, Haushaltsartikel, Möbel, Betten, um nur einige Artikel zu nennen.Aufgrund der großen Nachfrage erwarb Karstadt 1927 das Warenhaus Bormaß, Große Packhofstraße/Ecke Heiligerstraße. Betreiber war zunächst die Berliner Kaufhaus-Kette Lindemann, mit der Karstadt 1929 fusionierte und das Warenhaus in eigener Regie übernahm.Im 2. Weltkrieg wurden die Kaufhäuser Georgstraße und Große Packhofstraße fast vollständig in Schutt und Asche gelegt.Nach dem Krieg feierte Karstadt/Georgstraße im Jahr 1954 seine Wiederöffnung. Der große Erfolg, das Haupthaus platzte aus allen Nähten, machte Geschäfts-Neugründungen an anderer Stelle erforderlich:1978, Heim- und Technik, Große Packhofstraße/Ecke Osterstaße (heute geschlossen).1979, Sport- und Hobby, Große Packhofstraße/Ecke Heiligerstraße auf dem Grundstück des im 2. Weltkrieg zerstörten Kaufhauses (s. o.), heute noch da, aber wie lange noch???1995-2008, Bettenhaus Schillerstraße.Im Jahr 1995 wurde das Haus Georgstraße 23 umgebaut und mit einer modernen Glasfassade versehen.17. Oktober 2020 : Das traurige Ende nach 114 Jahren.Eine Fotostrecke soll - bis zum bitteren Ende - die Historie das Kaufhauses nachzeichnen.